Министр здравоохранения рассказала о шагах по запуску трансплантации в Украине

Запуск трансплантации в Украине – один из главных приоритетов команды Министерства здравоохранения Украины. Об этом сегодня, 1 октября, рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
«Сегодня встретилась с командой Национального движения за трансплантацию Ириной и Юрием Андреевыми. Как мы и договаривались, министерство будет работать с общественными объединениями», – написала министр.
По ее словам, договорились:
- Упорядочить очереди пациентов, которым необходимо лечение за рубежом. Процесс должен быть прозрачным.
- Упорядочить оплату лечения за рубежом.
- Запланировали совместную работу по разработке проектов законов и постановлений.
- Договорились совместно популяризировать трансплантацию в Украине.
«Совместно работаем для сохранения жизни наших граждан», – резюмировала Скалецкая.
Как сообщалось ранее, в приоритетах работы Министерства здравоохранения Украины сейчас три ключевых блока.
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