Министр здравоохранения рассказала о шагах по запуску трансплантации в Украине

Запуск трансплантации в Украине – один из главных приоритетов команды Министерства здравоохранения Украины. Об этом сегодня, 1 октября, рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

«Сегодня встретилась с командой Национального движения за трансплантацию Ириной и Юрием Андреевыми. Как мы и договаривались, министерство будет работать с общественными объединениями», – написала министр.

По ее словам, договорились:

Упорядочить очереди пациентов, которым необходимо лечение за рубежом. Процесс должен быть прозрачным. Упорядочить оплату лечения за рубежом. Запланировали совместную работу по разработке проектов законов и постановлений. Договорились совместно популяризировать трансплантацию в Украине.

«Совместно работаем для сохранения жизни наших граждан», – резюмировала Скалецкая.

Как сообщалось ранее, в приоритетах работы Министерства здравоохранения Украины сейчас три ключевых блока.

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