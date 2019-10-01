На Донетчине 7-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе

В Краматорске (Донецкая обл.) сегодня, 1 октября, в результате ДТП пострадал 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«1 октября около 7:50 водитель автомобиля марки "Chevrolet Niva" двигался по улице Академическая. На перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого водитель автомобиля совершил наезд на 7-летнего мальчика который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии, молодой пешеход получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

Правоохранителями по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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