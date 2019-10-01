Собирал разведданые о ВСУ: На Луганщине будут судить «народного милиционера ЛНР»

На Луганщине будут заочно судить участника «народной милиции ЛНР», который собирал и передавал «командованию» разведданные относительно Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по данным следствия, в январе 2017 года житель неподконтрольного украинским властям Словяносербска Луганской области вступил в «13 батальон территориальной обороны 2-й бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».

В составе незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР» мужчина участвовал в боевых действиях, нес дежурство на незаконных блокпостах, а также собирал разведывательную информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ в районе прифронтовой Трехизбенки.

Разведданные с февраля по март 2017 года в завуалированной форме участнику НВФ с подконтрольной украинской власти территории Луганщины в телефонных разговорах передавала его 63-летняя мать.

Полученную информацию мужчина передавал главарям «народной милиции ЛНР», что способствовало вооруженному сопротивлению силам АТО, в том числе артиллерийским и минометным обстрелам украинских территорий.

Как отметили в прокуратуре, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Поскольку злоумышленник скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, ему заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск и начато специальное досудебное расследование.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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