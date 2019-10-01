Показать максимум: Тайсон рассказал о настрое накануне поединка ЛЧ с «Аталантой»

ФК «Шахтер» настраивается на игру с сильным соперником. Об этом полузащитник и капитан «Шахтера» Тайсон рассказал на предматчевой пресс-конференции накануне поединка ЛЧ с «Аталантой», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Настраиваемся на трудное противостояние, на сильного соперника. Важен каждый поединок. В любом соревновании, игре ты должен выходить и полностью отдаваться на поле. Мы прекрасно знаем, насколько сложным будет завтрашний противник. Должны показать максимум, отдать все силы и уйти со стадиона с пониманием, что сделали все, что могли», – сказал Тайсон.

Он также рассказал, что знаком с капитаном «Аталанты» Алехандро Гомесом, который также в свое время выступал в Украине. «Да, хорошо знаком: и я, и Марлос играли вместе с ним в "Металлисте". Гомес – отличнейший футболист, вне всяких сомнений. Но я ни в коем случае не думаю, что будет встреча Тайсона и Гомеса, – играет команда с командой. Когда "Шахтер" побеждает, то побеждает не только Тайсон или Марлос, а весь коллектив, поэтому важно быть максимально настроенными именно как команде...», – отметил капитан дончан.

«Важно и атаковать, и хорошо обороняться. Мы просматривали все эти игры, но они остались в прошлом. Мы тоже выйдем после негативного результата с "Манчестер Сити", и все будет совсем по-другому. Футбол дает разные возможности. Нельзя приезжать и только защищаться. Наша команда покажет свою игру, как мы это делаем дома и всегда. Демонстрировать качественный и красивый футбол – будем стараться это делать от первой до самой последней минуты», – пообещал Тайсон.

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