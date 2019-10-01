Спор по продаже «Укртелекома»: SCM и Raga достигли мирового соглашения

Сегодня, 1 октября, компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи «Укртелекома». Об этом сообщает пресс-служба компании SCM.

Уточняется, что продажа «Укртелекома» состоялась в 2013 году.

«В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами», – подчеркнули в пресс-службе.

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