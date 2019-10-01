«Нормандский саммит» состоится в ближайшие недели, – Макрон

Саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос делегатов ПАСЕ cегодня, 1 октября, сообщает «Укринформ».

«Следующими несколькими неделями мы организуем саммит глав государств и правительств в "Нормандском формате". Надеюсь, что эта встреча даст нам возможность в дальнейшем развивать достигнутые летом договоренности», – заявил Макрон.

По мнению президента Франции, дальнейший прогресс должен базироваться на «компромиссной формуле Штайнмайера».

Он также отметил, что сейчас для Франции в части урегулирования последствий российско-украинского конфликта существуют только Минские договоренности. «И ничего больше. Наша позиция не изменилась. Наша позиция заключается в необходимости восстановления диалога с Россией. Поэтому мы нуждаемся в Минских договоренностях. Мы будем продолжать обеспечивать прогресс ...», – подчеркнул Макрона.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что переговоры лидеров Нормандской четверки должны были состояться в сентябре.

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