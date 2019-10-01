На временном мосту у КПВВ «Станица Луганская» устанавливают перила (Фото)

Сегодня, 1 октября, вблизи контрольного въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжились работы по обустройству перил на пешеходной части временного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, после обследования территории пиротехниками, работники «Укртрансмоста» начали работы под разрушенной частью моста. «В частности, они продолжили работы по укладке древесины и обустройство перил на пешеходную часть моста», – говорится в сообщении.

В свою очередь, работники райавтодора, лесхоза и инженерная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины убирали с обочины дороги древесину и кустарник, а затем проводили работы по устройству перил на мосту.

Также специалисты устанавливали новую автобусную остановку на дороге возле моста.

А работники подрядной организации засыпали обочину дороги щебнем и готовили участок возле моста для укладки нового асфальта с целью устройства захода на временный обходной мост.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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