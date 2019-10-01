На Донбассе 446 тысяч детей подвергаются опасности, – Датский совет по беженцам

На Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ) на своей странице в Facebook
По информации организации, согласно данным УВКБ ООН в Украине, по состоянию на 31 августа 2019 года:
- по меньшей мере 128 детей получили ранения;
- по меньшей мере 38 детей погибло;
- сотни детей полагаются на членов семьи, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны.
Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.
Как сообщалось ранее, по данным ООН, конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, особенно тех, кто проживает вдоль линии разграничения, где активные боевые действия являются наиболее интенсивными, а учебные заведения находятся под угрозой.
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