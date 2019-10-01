Осенний призыв: На Луганщине рассказали, кого заберут в армию

Сегодня, 1 октября, в Луганской области, как и по всей Украине, начат призыв на срочную военную службу. Об этом рассказал заместитель военного комиссара, начальник отдела комплектования и призыва Луганского областного военного комиссариата Алексей Сироштан, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Он сообщил, что 1 октября 2019 года вступил в силу п. 1 ст. 3 Указа президента Украины «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2019 году».

Всего осенью на Луганщине планируется призвать 260 человек. Из них 30 – для Государственной специальной службы транспорта, 12 – для Национальной гвардии Украины, других – в учебные центры Вооруженных Сил Украины. «Распределение и назначение призывников осуществляется пропорционально с учетом потребности и наличия призывных ресурсов как для ВСУ, так и других воинских формирований. Призванные военнослужащие срочной военной службы к участию в ООС не привлекаются», – сказал Сироштан.

Он напомнил, что призыву на срочную военную службу подлежат граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лиц, не достигших 27-летнего возраста. «Во время призывной кампании основной акцент сделан на тщательном изучении личных качеств призывников (их деловые, морально-психологические качества, состояние здоровья, физическое развитие, образовательная и специальная подготовка и семейное положение). Для накопления подготовленного военно-обученного ресурса, призыв молодого пополнения для комплектования ВСУ будет проводиться через учебные центры для получения им дефицитных военно-учетных специальностей», – добавил Сироштан.

Спикер подчеркнул, что призывники, которым пришла повестка районного (городского) военного комиссариата на прибытие к призывному участку для прохождения призывной комиссии, обязаны прибыть в пункт и в срок, указанные в повестке.

Если по каким-либо причинам повестка не поступила, граждане призывного возраста обязаны появиться в призывном участке в 10-дневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, определенного Указом президента Украины.

За нарушение правил воинского учета, неявку по вызову в военный комиссариат без уважительных причин, умышленное повреждение или небрежное хранение удостоверений о приписке, повлекшее их утрату, несвоевременное представление учетному органу сведений об изменении места жительства, учебы, образования, места работы и должности призывники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Напомним, всего в Украине планируется призвать 15,2 тыс. граждан. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев.

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