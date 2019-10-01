«Фактически ГУЛАГ»: Правозащитник рассказал, зачем в «Л-ДНР» держат в плену людей

Незаконным вооруженным формированиям (НВФ) на неподконтрольной украинской власти части Донбасса выгодно содержать большое количество заключенных, так как на каждого из них они получают из России гуманитарную помощь. Об этом сказал представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, пишет «Громадське»,

«У них работает большая пенитенциарная система. Как они говорят, это и "спецназ", который должен приезжать. Это то есть еще и рабочие места, которые обслуживают эту индустрию, эту печальную индустрию. Это фактически ГУЛАГ. Поэтому им выгодно держать большое количество заключенных. Поэтому они их не отдают», – рассказал Лисянский.

В частности, издание напомнило историю женщины, которая жила в неподконтрольной украинской власти Горловке и которую приговорили к 11 годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу Службы безопасности Украины». НВФ утверждают, что женщина собирала для СБУ данные «военного характера» о «милиции "ДНР"».

У женщины есть двое сыновей – Артур и Савва, – проживающих на подконтрольной Украине территории, которые борются за освобождение матери. После начала войны Марина Чуйкова осталась в Горловке, потому что ее больная мать не захотела уезжать. Но периодически она ездила к детям в Харьков. В марте 2018 года она перестала выходить на связь. От соседей сыновья узнали, что мать задержало «МГБ ДНР», обвинив в шпионаже.

Артур и Савва не могли получить никаких документов от «МГБ», они обращались к «омбудсмену ДНР» Дарьи Морозовой, но ответа не получили.

Также они обратились к международным организациям, в частности в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию и Украину принять меры для установления местонахождения женщины и ее освобождения. По словам сыновей, представители «ДНР» подтвердили на переговорах в Минске, что удерживают Марину Чуйкову как пленницу.

Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину приговорили к 11 годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу Службы безопасности Украины».

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