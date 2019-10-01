Нет аналогов в Украине: В больнице Мариуполя установили уникальный томограф

В городской больнице №1 Мариуполя (Донецкая обл.) установили компьютерный томограф, который не имеет аналогов в Украине. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам главного врача больницы Ларисы Мамаевой, томограф «Revolution EVO» за один диагностический сеанс делает 128 срезов. Снимки позволяют проводить максимально точную дифференциальную диагностику. Благодаря этому врач сможет вовремя поставить правильный диагноз.

Оборудование установили в отреставрированном здании. Здесь созданы все условия для комфорта пациентов и медицинских работников.

Как отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, правильная диагностика – это залог эффективного лечения. «Данный томограф дает возможность быстро, а самое главное, точно поставить диагноз. Это гарантия спасения человека», – сказал мэр города.

Уточняется, что общий объем инвестиций на покупку и установку нового оборудования составил 28,2 млн гривен.

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