На Донетчине парк «Меотида» хотят расширить и установить границы

В Донецкой области хотят обеспечить расширение Национального природного парка «Меотида» и не допустить передачи предназначенных для этого земель в частную собственность. Об этом сегодня, 1 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, состоялась рабочая встреча с руководством «Меотиды», профильных департаментов ОГА, правоохранителей и областного управления госгеокадастра. «Поставил задачу в кратчайшие сроки проработать все проблемные моменты, чтобы можно было начать работы по установлению границ парка, хотя и понимаем, что сможем сделать это частично, только на контролируемой Украиной территории», – написал Кириленко.

Глава области напомнил, что «Меотида» – один из двух национальных парков Донетчины. Расположен на землях Никольского, Мангушского и сейчас временно неподконтрольного украинской власти Новоазовского районов.

Напомним, на территории уникального природного парка Приазовья «Меотида» с 2014 года начались боевые действия. Часть парка оказалась на временно неподконтрольной украинской власти территории. Несмотря на это команде парка удалось привлечь волонтеров и активистов, чтобы вместе сохранить природный ресурс и спасти сеть живописных проток, устьев, озер и лиманов, которые никогда не использовались для сельского хозяйства.

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