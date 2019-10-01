В Минске заседает Трехсторонняя контактная группа по Донбассу

В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 1 октября, сообщило Министерство иностранных дел Беларуси в микроблоге в Twitter.

«В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный призвал не подписывать текст «формулы Штайнмайера», который готовится от имени ТКГ для глав государств «Нормандского формата», и который он опубликовал на своей странице в сети Facebook.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!