В Донецкой области для работы на деоккупированных территориях подготовлены 800 полицейских

Для работы на деоккупированных территориях в Донецкой области подготовлено 800 полицейских. Об этом шла речь во время семинара-тренинга для СМИ «Гибридная агрессия РФ в Украине: распознать и предупредить», который состоялся 30 сентября во Краматорске (Донецкая обл.), в котором приняли участие работники полиции.

Опытом с участниками семинара делились эксперты в сфере евроатлантической интеграции и противодействия гибридным угрозам, представители Национального института стратегических исследований (Киев).

Полицейские рассмотрели тактику действий агрессора в информационном поле, целью которых является дискредитировать политическую власть, подорвать доверие к правоохранительным органам и обеспечить реванш пророссийских сил.

Также полицейские отработали алгоритмы противодействия гибридным угрозам и коммуникативные модели, направленные на повышение уровня доверия граждан. Ведь безопасность и доверие населения являются ключевыми факторами в преодолении гибридной агрессии.

По информации Национального института стратегических исследований, рейтинг доверия к полиции Донецкой области сегодня самый высокий среди других силовых структур и составляет 4,8 по десятибалльной шкале.

Рейтинг общественного спокойствия и ощущение безопасности в Донецкой области достигает 6,5. При этом 30% опрошенных дончан считают, что за последние 4 года криминогенная ситуация в регионе улучшилась.

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