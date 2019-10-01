Рожали и умеете ли читать: Как выглядит анкета переписи населения в «ДНР» (Фото)

Анкета (переписной лист), по которой опрашивают население в ходе переписи населения в «ДНР», содержит 13 блоков вопросов. Бланки не имеют средств защиты и не пронумерованы. Об этом свидетельствует образец анкеты, который находится в распоряжении «Донецких новостей».

ФИО опрашиваемого в анкету не заносится. Первым делом переписчики интересуются относительно проживающих в одной квартире / доме – кто кем кому приходится (сын, дочь, жена, муж, мать, отец, свекровь, свекор, теща, тесть и т. д.).

Далее идут стандартные – пол, дата и место рождения.

Подробно узнают о семейном положении, вплоть до – официальный или гражданский брак.

В разделе «Гражданство» на первое место вынесено «гражданство ДНР», затем идут иностранные государства, а в конце – Украина. Причем, этот пункт обязательный для заполнения. А вот, например, относительно национальности есть вариант «Отказ от ответа».

Блок «Образование» имеет 4 подпункта. В том числе, есть вопрос – «умеете ли вы читать и писать?»:

Относительно языков, в первую очередь интересует – «владеете ли вы русским языком», затем – какими иными языками владеете (включая язык жестов), и какой является для респондента родным.

У людей в возрасте от 15 до 72 лет интересуются источниками средств к существованию (зарплата, пенсия, стипендия, сдача внаем, сбережения, алименты и пр.). Для тех, кто не имеет доходов, есть пункт «иждивение, помощь других лиц».

Довольно большой раздел – «Занятость и безработица», здесь все зависит от того – работал ли респондент в период с 24 по 30 сентября 2019 года (накануне переписи).

По миграции населения переписчиков особенно интересует – переезжал ли респондент в течение последнего года.

Последний 13-й раздел касается только женщин – сколько детей родили («общее число рожденных детей, не считая мертворожденных»), и нужно указать дату рождения почему-то только первого ребенка. Этот раздел касается респонденток возрастом старше 15 лет.

В целом анкета – двусторонняя, форматом А4. Никаких выходных данных о тираже, типографии и пр. на таких переписных листах нет. Особых защитных знаков данная бумага не содержит. Судя по всему, «наштамповать» такие анкеты на ксероксе или ризографе может любой и в любом количестве.

Для увеличения – кликните на изображении

Для увеличения – кликните на изображении

Отметим, что во «Временном порядке проведения республиканской переписи населения», утвержденном «указом» «главы ДНР» Дениса Пушилина, содержится вопрос касательно жилплощади – тип жилого помещения, дата постройки дома, размер общей и жилой площади, количество жилых комнат, виды благоустройства жилого помещения. Непосредственно в анкете этого вопроса нет. Каким образом переписчики будут учитывать данный момент – не сообщается.

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 октября, в «ЛНР» и «ДНР» началась перепись населения, процесс продлится до 14 октября.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: