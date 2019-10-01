Пеня за теплоснабжение: Когда платить не нужно (Инфографика)

Кабинет Министров Украины поддержал предоставленные замечания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к проекту постановления «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии», направленные на защиту прав потребителей, сообщает пресс-служба АМКУ.

Так, изменения коснулись следующего:

Теплоснабжающие компании не имеют права начислять потребителям пеню, если платежка пришла менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты;

Предельный срок перерасчета суммы в платежке, если поставщик оказал некачественную услугу, составляет максимум месяц;

За непредоставление услуги или предоставление некачественной услуги для поставщика тепла теперь также предусмотрены штрафные санкции.

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