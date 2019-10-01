Зеленский заявил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера»

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы согласовала «формулу Штайнмайера». Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», заявил сегодня, 1 октября, на специальном брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, теперь преград для проведения «Нормандского саммита» нет, и он состоится до конца ноября. «Устранены последние преграды для проведения Нормандского саммита», – сказал Зеленский.

Он также уточнил, что «формула Штайнмайера» – это всего одно-два предложения, которые войдут в новый закон об особом статусе Донбасса, который начнет действовать только при условии, когда на этой территории пройдут выборы по украинскому законодательству и после признания их демократическими ОБСЕ. «Никаких выборов под дулом автоматов не будет», – заявил президент Украины.

Зеленский также напомнил, что действие закона об особом статусе Донбасса закончится 30 декабря 2019 года, и будет принят, после обсуждения в обществе, новый закон.

На уточняющий вопрос, подписана ли «формула Штайнмайера», Зеленский ответил: «Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера"».

Президент Украины подчеркнул, что местные выборы пройдут, когда ОРДЛО* уже не будут оккупированы, но «если там будут находиться какие-либо войска, выборов не будет».

Ранее сообщалось, что бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный призвал не подписывать текст «формулы Штайнмайера», который готовится от имени ТКГ для глав государств «Нормандского формата», и который он опубликовал на своей странице в сети Facebook.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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