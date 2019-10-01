Уменьшение price caps поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине, – Донбассэнерго

Уменьшение price caps недопустимо, ведь это поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине из-за убыточности производства электроэнергии ТЭС. Об этом говорится в заявлении ПАО «Донбассэнерго», опубликованном на странице компании в Facebook.

Отмечается, что инициаторы снижения уровня ценовых ограничений (price caps) на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке оперируют тем, что фактический индекс API 2 и курс доллара США по отношению к гривне существенно снизились по сравнению с показателями, которые были учтены при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии (ОРЦ) на 2019 год.

При этом в «Донбассэнерго» обращают внимание, что цена угля на мировых торговых площадках (в том числе API 2) имеет характерную сезонность и в осенне-зимний период она существенно возрастает по сравнению с другими периодами года. «Также курс доллара США по отношению к гривне, по факту предыдущих лет, имеет тенденцию к увеличению в последнем квартале года по сравнению со вторым-третьим кварталами», – подчеркнули в компании.

Кроме того цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» ниже цены тепловой генерации в первом полугодии текущего года. «За три месяца работы новой модели рынка средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" составила 1 648 грн / МВт * ч, что на 6,4% ниже цены тепловой генерации в первом полугодии 2019 года. При этом на генерацию дополнительно возлагается уплата акцизного сбора в размере 3,2% от стоимости проданной электроэнергии. Таким образом, уже сейчас цена на электроэнергию для тепловой генерации является на 22% меньше той, что учитывалась НКРЭКУ в прогнозируемой оптовой рыночной цене на 2019 года, и составляет 1 595 грн / МВт * ч», – говорится в заявлении.

В «Донбассэнерго» подчеркивают, что себестоимость электроэнергии тепловой генерации не меняется прямо от изменения топливной составляющей (топливная составляющая – около 70-75% себестоимости). «Так, снижение себестоимости на 22% равна снижению топливной составляющей на 25-30% при неизменных постоянных затратах, что соответствует мировым тенденциям на рынке угля ("Средняя цена угля в соответствии с биржевого индекса API 2 за 9 месяцев 2019 на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 и составляет 63,6 долл. США за тонну")», – отмечается в заявлении.

«Считаем, что уменьшение price caps недопустимо, ведь это поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине из-за убыточности производства электроэнергии тепловыми электростанциями», – заявили в «Донбассэнерго».

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке (price caps).

Руководство ОАО «Донбассэнерго» заявило, что усиление ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тыс. жителей города Николаевка (здесь расположена ТЭС) останутся без отопления.

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