В Славянске двум пособникам НВФ «ДНР» сообщено о подозрении

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские сообщили о подозрении двум бывшим пособникам участников незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 1 октября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, жителю одного из микрорайонов, который недавно попал в поле зрения правоохранителей, сейчас 53 года. Из них последние 5 мужчина скрывался от властей, и все из-за 10 дней, которые провел в рядах НВФ. «В апреле 2014 года, через три дня после захвата города, он добровольно присоединился к боевикам и заступил дежурить на блокпост. Пропускной пункт находился на мосту по улице Свободы, где участники НВФ проверяли автотранспорт, водителей и пассажиров», – говорится в сообщении.

А другой житель Славянска, по данным полиции, прослужил на НВФ дольше – весь май 2014 года. «37-летний мужчина дежурил на блокпосту на перекрестке ул. Шевченко и Урицкого, как рассказывает полицейским сейчас – "служил за идею". Однако идея быстро закончилась, когда боевики стали раздавать своим помощникам оружие и готовить их к боевым действиям. Дежурный блокпоста убежал из города и около полугода путешествовал по территории области», – рассказали в полиции.

Сейчас обоим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Досудебное расследование продолжается.

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