Европейский суд по правам человека принял жалобу Надежды Савченко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу адвокатов экс-нардепа Надежды Савченко. Об этом она сообщила в Facebook.

По слова Савченко, речь идет о преступлениях, совершенных против нее «прокурорами военной прокуратуры, судьями Черниговского апелляционного суда и судьями Верховного суда Украины».

«При этом в Украине Государственное бюро расследований до сих пор отказывается вносить в ЕРДР факт совершения преступлений прокурорами и судьями, а судья Шевченковского районниго суда г. Киева отказывается обязать ГБР выполнить их работу. С такими реформами и новыми антикоррупционными органами придется снова, через Европу, заставлять государство Украина выполнять свои обязанности перед народом Украины!» – считает Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко будет работать комментатором телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайдом».

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!