Впервые за 50 лет: В детско-юношеской спортивной школе Северодонецка сделали капремонт (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) в комплексной детско-юношеской спортивной школе (КДЮСШ) № 1 завершены капитальные работы по ремонту помещений. Об этом сообщил директор заведения Эдуард Чеботарев, передает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, по состоянию на 30 сентября подрядчиком был выполнен капитальный ремонт раздевалок, душевых помещений и коридора первого этажа по ул. Федоренко, 33, еще выполнены следующие работы: замена системы отопления, дверных блоков, освещения, плитки керамической в ​​раздевалках и душевых, покрытия коридора первого этажа.

По адресу ул. Вилесова, 4а осуществлен капремонт раздевалок, медпункта и технических помещений крытых кортов КДЮСШ № 1, во время которого заменены дверные блоки, освещение, плитка керамическая в раздевалках и душевых, система отопления, а также сделан ремонт тренировочной стенки, тренерской комнаты и технических помещений.Кроме того, во всех спортивных залах КДЮСШ № 1 сделана новая система отопления – установлены новые биметаллические радиаторы.

«Следует отметить, что за более чем 50 лет существования заведения в нем ни разу капремонт не проводился, а здесь занимаются более 400 воспитанников», – говорится в сообщении.

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