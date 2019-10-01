Мост у КПВВ «Станица Луганская» должны достроить до конца ноября

Восстановление временного моста вблизи контрольного въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) должны быть завершены до конца ноября. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», заявил сегодня, 1 октября, на специальном брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

«До конца ноября построят мост», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 октября, вблизи контрольного въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжились работы по обустройству перил на пешеходной части временного моста.

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