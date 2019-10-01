В Славянске подняли тарифы на воду для жителей (Видео)

Сегодня, 1 октября, в Славянске (Донецкая обл.) подорожала вода для жителей. Тариф увеличился на 11%. За один кубометр надо платить чуть больше 18 грн, а за стоки почти 11,5 грн. Итого получается 29 грн 61 копейка.

Пенсионеры посчитали: им это дорого. «Ой, с каждым днем все радостней жить. С ума сойти. Издевательство над пенсионерами», – отреагировала на новость пенсионерка Лариса Подпоркина.

«Пенсии маленькие, зарплата маленькая, это дорого сильно для нас – для лиц с инвалидностью, для пенсионеров», – добавляет местный житель Леонид Еремеев.

И это при том, жалуются люди, что из-за аварий на трубопроводах с водой постоянно перебои. «Не всегда бывает вовремя водичка эта. Зачастую воды нет. Людям, конечно, очень сложно. Приходишь с работы – воды нет. Предупреждают не все время о том, что водичка будет или не будет», – говорит местная жительница Наталья Хруленко.

Как утверждают в горводоканале, увеличить тариф заставили обстоятельства. Потому что для предприятий подорожала электроэнергия, поэтому затраты на подачу воды выросли. «01.07 был введен энергорынок, и в тарифе за электроэнергию сразу произошло изменение на 25%. Если 1 числа плюс 25%, а с 1 октября только 11% к тарифу, то мы не вышли даже на точку не то что безубыточности, просто нам разрешили повысить в данном случае на такую цену и все», – сообщил и. о. генерального директора коммунального предприятия «Славгорводоканал» Алексей Шурко.

Новый тариф на воду здесь больше, чем в соседнем Краматорске, хотя оба города покупают воду у областного коммунального предприятия. По словам Славянского городского головы Вадима Ляха, цены выше, потому что ландшафт с холмами. Так что нужно содержать в разы больше насосных станций. «В Краматорске две насосные станции, качают стоки и воду в уровнях города. У нас 18 станций, и, соответственно из-за того, что у нас микрорайон Артема под углом 45 градусов, центральная часть на одном уровне и еще курорт еще ниже, все вот эти вот пороги преодолеваются с помощью насосных станций. И поэтому у нас в Славянске расход электроэнергии на куб воды выше, чем в соседнем городе», – объяснил мэр.

К тому же в тариф заложены потери воды в дырявых сетях. Но пока заменить все трубы и насосы в Славянске не в состоянии.

Источник: ТК «Донбасс»

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