Сегодня – Европейский день благотворительных фондов

Сегодня, 1 октября, отмечается Европейский день благотворительных фондов. В Украине лидером благотворительности многие годы остается Фонд Рината Ахметова. Согласно данным социологических исследований, год от года все больше людей знают о Фонде и о той работе, которую он выполняет. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, в июне 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с целью определить, как граждане оценивают дела благотворителей. Респондентами стали 2850 жителей Украины.

«По данным опроса, Фонд Рината Ахметова уверенно возглавляет рейтинг благотворительных организаций, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. О деятельность Фонда Рината Ахметова знают более 95% жителей Украины. На подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей о работе Фонда осведомлены 98% опрошенных. Почти 60% украинцев назвали Фонд Рината Ахметова самой масштабной частной благотворительной организацией в стране. Его деятельность положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса», – прокомментировал директор КМИС Владимир Паниотто.

Фонд Рината Ахметова остается лидером и среди благотворительных организаций, которые оказывают помощь на востоке Украины. Фонд постоянно изучает потребности мирных жителей Донбасса, чтобы помогать людям максимально эффективно. По данным КМИС, 65% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы.

«Когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, в одно мгновение на нашей земле стало очень много беды, боли и слез. Тогда у нас не было времени размышлять и что-то планировать. Ринат Ахметов поставил перед командой Фонда задачу помогать. Помогать столько, сколько будет возможно, помогать тем, кому это максимально необходимо, помогать там, где тяжелее всего. Благодаря этим инициативам люди знают, что их не бросили. Каждый день в телефонных звонках и письмах, которые продолжают поступать в Фонд, они говорят о том, что эта помощь для них гораздо больше, чем просто еда. Это настоящие наборы выживания. Это та помощь, которая дает каждому силу и точку опоры», – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

«Фонд Рината Ахметова – самая большая личная благотворительная инициатива в Украине. Он помогает самым незащищенным группам населения: старикам, детям, инвалидам, многодетным семьям. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни более миллиона человек. Летом 2019 года, по личному решению Рината Ахметова, началась реализация проекта "200 скорых для Украины", в рамках которого медицинские учреждения по всей Украине получают суперсовременные машины скорой помощи», – напомнили в пресс-службе.

Работу Фонда отмечают и в Европе. По словам директора Европейского центра фондов (EFC) Герри Салоле, его впечатляет благотворительная деятельность Рината Ахметова. «Фонд Рината Ахметова очень эффективен. Самое главное в его работе – сфокусированность. Это очень важно – иметь свой план, понятный для остальных, выделять на него ресурсы, которые, к тому же, из частного источника. Для Украины это очень важная деятельность, ведь пока в этой стране, как и во всей Восточной Европе, филантропии недостаточно. Особенно важна эта помощь для людей, которые проживают в зоне вооруженного конфликта и нуждаются во внимании», – отметил Салоле.

В пресс-службе Фонда отметили, что с первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирному населению. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный Штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:

«Помощь населению» – выдано более 12,3 млн продуктовых наборов;

«Адресная помощь» – индивидуальную помощь получили более 50 000 чел.;

«Мирное лето – детям Донбасса» – летний и отдых и психологическую помощь получили порядка 4500 детей;

«Реабилитация раненых детей» – в рамках направления проведено свыше 130 курсов реабилитации;

«Эвакуация и расселение» – было эвакуировано около 50 тыс. мирных жителей. Из них 15 тыс. – это дети.

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