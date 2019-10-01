Разведение войск на Донбассе: Зеленский заявил, что гарантирует жителям безопасность

На заседании Трехсторонней конактной группы в Минске сегодня, 1 октября, достигнута договоренность о разведении сил и средств еще на двух участках на Донбассе. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», заявил сегодня, 1 октября, на специальном брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет об участках разведения в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.). «Была достигнута договоренность о начале разведения войск, я всех поздравляю с началом, очень верим в это, разведение войск в Петровском и Золотом», – сказал Зеленский.

Он также заявил, что гарантирует безопасность жителям территорий, на которых будет отвод войск. «Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность», – считает президент Украины.

В качестве примера он привел ситуации у Станицы Луганской, где произошло разведение сил и средства и идет строительство временного моста, которое должно быть завершено до конца ноября текущего года.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!