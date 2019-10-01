Итальянский художник создал мурал в Краматорске (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) итальянский художник Фабио Петани (Fabio Petani) создал мурал под названием «Missae Ferrum». Об этом сегодня, 1 октября, сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.
Мурал расположен на стене многоэтажки по адресу ул. Марата, 4. «Состояние объекта: отличное», – отметил Гетьман.
По его словам, это вторая работа итальянского художника в Украине. Первая работа – «Флуор и Мальва» (Флуор & Malva sylvestris) была реализована в Киеве на ул. Бульварно-Кудрявская, 15. «На данный момент работа уничтожена (закрыта зданием, которое построили рядом)», – рассказал Артем Гетьман.
Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов. Над каждым объектом будут работать разные художники из Бельгии, США, Италии, Испании, Франции и Украины.
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