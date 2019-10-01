Вывод военных РФ из Донбасса рассмотрит «Нормандский саммит», – Зеленский

Саммит «Нормандской четверки» обсудит сроки вывода российских войск из Донбасса. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», заявил сегодня, 1 октября, на специальном брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он ответил на вопрос журналистов, когда будут выведены российские военные. «Это вопрос, который должен быть обсужден в "Нормандском формате", и это один из главных вопросов. Хорошо - перед выборами!», – сказал Зеленский.

«Никаких выборов под дулом автоматов не будет», – сказал президент Украины.

Он также добавил, что местные выборы на Донбассе пройдут, когда неподконтрольная территория уже не будет оккупированной, но «если там будут находиться какие-либо войска, выборов не будет».

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