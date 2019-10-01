Жизнь без мяса: Медики Мариуполя рассказали, как отказаться от животной пищи без вреда для здоровья (Видео)

Сегодня, 1 октября, отмечается Всемирный день вегетарианства. Для одних такая диета – дань моде, для других, проявление заботы о животных. В Мариуполе (Донецкая обл.) медики рассказали в чем преимущества такого способа питания и как отказаться от животной пищи без вреда для здоровья.

Так, мариупольчанка Оксана Скорняк не ест мяса 10 лет. Уверяет, что необходимые питательные вещества получает из растительной пищи.

«Меню вегетарианца очень разнообразное. Это сладости, это расагулы, бурфи (сладкие десерты, – ред.), сандеши (молочная сладость). Это творог. И творожных сладостей очень много. Желе много из молока можно приготовить. Это бобовые, орехи», – делится женщина.

По словам Оксаны, ее дочь поддержала такой образ жизни. А мужу и сыну она позволяет есть мясо только в гостях. «Единственное, что я пожелаю – это правильно переходит на вегетарианство. Не быть фанатиком», – добавила Оксана.

Причины отказа от мяса у каждого свои. Кому-то жаль животных, кто-то следит за современными трендами, а некоторые таким образом экономят. «Потому что меньше затрат. Овощи дешевле, пошел и купил, а мясо очень дорогое», – говорит обин из жителей Мариуполя.

Специалисты советуют все же не исключать мясо из рациона, хотя и подтверждают пользу растительной диеты.

«В чем польза вегетарианства? Мы очищаемся от зашлакованности. Мы очищаемся от животных белков. То есть, вегетарианство подразумевает растительную пищу. Переходить нужно постепенно. Сначала отказываемся от тяжелых белков, потом переходим на более усваиваемые», – рекомендует врач Виктория Невпряженко.

Специалисты отмечают, если вы решили стать вегетарианцем, перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Источник: ТК «Сигма»

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