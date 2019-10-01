Жертвы мин на Донбассе: В ЮНИСЕФ рассказали о потребностях пострадавших детей

На Донбассе мины и взрывоопасные пережитки войны угрожают безопасности и приводят к травмам, увечьям и эмоциональным расстройствам у детей. Искалеченные дети находятся под повышенным риском насилия и стигматизации. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине Лотта Сильвандер, передает пресс-служба организации.
По ее словам, семьям часто не хватает средств и возможностей обеспечить ребенка вспомогательными средствами, которые крайне им необходимы. Также семьи сталкиваются с трудностями в получении инклюзивных услуг, в том числе в сфере здравоохранения и образования. «Мы стремимся помочь детям, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны на востоке Украины, предоставить им надежду на выздоровление и счастливое детство», – сказала Лотта Сильвандер.
Сегодня Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию (ДСБ-ДГР) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) представили результаты исследования «Оценка потребностей детей, пострадавших от мин или взрывоопасных остатков войны».
По результатам исследования ДСБ-ДГР и ЮНИСЕФ совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека разработали рекомендации по усилению помощи семьям, дети в которых пострадали от мин или взрывоопасных остатков войны. В частности, рекомендуется обратить внимание на возможности привлечения международной экспертизы для обеспечения детей высококачественными функциональными протезами, a также непрерывной медицинской и психологической помощью, доступными инклюзивными услугами. Не менее важно разработать соответствующую законодательно-правовую базу по обеспечению прав потерпевших. Государство должно предоставлять социальное сопровождение семьям с момента инцидента до полного выздоровления пострадавшего.
Так, по информации пресс-службы, эти и другие рекомендации будут представлены на рассмотрение Кабинетом министров Украины с целью ускорить формирование национальной социальной политики по всесторонней поддержке пострадавших от мин. «Помощь пострадавшим – один из важнейших компонентов противоминной деятельности. Даже после завершения конфликта и уничтожения последней мины, семьи, пострадавшие от мин, и их дети все еще будут нуждаться в защите и поддержке на пути к восстановлению. Необходимо внедрить системный сбор информации о таких пострадавших и обеспечить своевременную комплексную поддержку семей. Пострадавшие дети зачастую не имеют постоянного доступа к медицинской, психологической помощи и комплексной реабилитации. Особенно острой эта проблема является для семей в сельской местности», – отметила глава представительства ДСБ-ДРГ в Украине Криста Зонголович.
Также организации призвали международное сообщество присоединиться к важному делу и сделать финансовый вклад для поддержки пострадавших от мин в Украине.
Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.
Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- На Донбассе 446 тысяч детей подвергаются опасности, – Датский совет по беженцам
- В Донецкой и Луганской областях за 6 лет школьников стало меньше почти в 2,5 раза
- На Донбассе с начала года обстрелами повреждены 10 школ и 1 детсад, – ОБСЕ
- Конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, – ООН
- ЮНИСЕФ подготовил факты о жизни детей на Донбассе за время войны
- Когда началась война – боялись. Теперь – привыкли: На Донбассе 400 тысяч детей живут под угрозой мин (Фото)
- Школы на Донбассе в 4 раза чаще стали объектами атак, – ЮНИСЕФ
- Дети в зоне конфликта умирают от недостатка чистой воды, – ЮНИСЕФ
- В чем нуждаются семьи, где дети пострадали от мин на Донбассе, – Датский Совет (Инфографика)
- Полмиллиона детей требуют срочной помощи из-за войны на Донбассе, – ЮНИСЕФ
Комментарии