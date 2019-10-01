«Формула Штайнмайера» закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, – Сайдик

Трехсторонняя контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила «формулу Штайнмайера» письмами, а не единым документом. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает «Интерфакс – Украина».

«По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера"», – заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована «формула».

Он уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

На вопрос – не стоят ли подписи всех участников Контактной группы под единым текстом – Сайдик пояснил: «Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами».

Напомним, сегодня, октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».

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