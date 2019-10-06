Жительница Донетчины нашла боеприпас времен Второй мировой войны

Жительница поселка Яковлевка (Дружковка, Донецкая обл.) нашла боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, 59-летняя домохозяйка обратилась в полицию, чтобы добровольно сдать предмет похожий на боеприпас. «Оказалось, что опасный предмет женщина нашла на своем земельном участке во время выполнения земельных работ. Предварительно установлено, что это граната Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

Событие внесено в журнал в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

Кроме того правоохранители напоминают, что незаконное хранение взрывоопасных предметов карается до 7 лет лишения свободы. Однако, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины гражданин, который добровольно сдал оружие, освобождается от уголовной ответственности.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: