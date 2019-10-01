«Шахтер» в Лиге чемпионов вырвал победу у «Аталанты» (Фото)

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сегодня, 1 октября, в Милане одержал волевую победу над «Аталантой».

2019-20, Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа C.

«Аталанта» - «Шахтер» 1:2 (1:1).

Голы: Сапата Д., 28 (1 : 0); Жуниор Мораес, 41 (1 : 1); Соломон, 95 (1 : 2).

«Аталанта»: Голлини; Толои; Хатебур (Гозенс, 57); Кастань; Масьелло А. (Муриэль, 68); Паломино; де Рон; Пашалич; Иличич (Малиновский, 57); Гомес Ал.; Сапата Д.

«Шахтер»: Пятов; Болбат (Додо К., 93); Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Коваленко Вик.; Алан Патрик (Соломон, 69); Марлос (Коноплянка, 85); Тайсон; Жуниор Мораес.

Предупреждения: Иличич, 44; де Рон, 49; Толои, 80; Малиновский, 92 - Кривцов, 15; Степаненко, 35; Жуниор Мораес, 45; Болбат, 64.

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