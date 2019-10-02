Переселенцев и жителей Донбасса зовут на тренинги для предпринимателей. Дедлайн – 7 октября

Программа ООН по восстановлению и развитию мира (ПРООН) приглашает на однодневные тренинги представителей микро, малого и среднего бизнеса из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местного населения Донецкой, Луганской областей и побережья Азовского моря Запорожской области. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба представительства ПРООН в Украине.

Темы тренингов:

Основы внедрения системы управления безопасностью пищевых продуктов по стандарту ISO 22000 (HACCP). Для всех направлений деятельности. Для владельцев крупного рогатого скота (КРС). Санитарные требования к производителям продуктов питания животного происхождения. Безопасность пищевых продуктов, здоровье и благополучие животных. Для переработчиков молока. Практические аспекты внедрения санитарных требований и процедур HACCP. Для переработчиков мяса. Практические аспекты выполнения санитарных требований и процедур HACCP. Для производителей и переработчиков зерновых и масличных культ. Процедуры обеспечения безопасности продуктов питания.

Цель тренингов:

Предоставление теоретических знаний о законодательных требованиях к безопасности продуктов питания на малых и средних предприятиях пищевой промышленности, в заведениях общественного питания.

Предоставление теоретических знаний по требованиям системы управления, построенной на принципах ISO 22000, включая систему управления рисками предприятия НАССР.

Развитие практических навыков руководителей и владельцев микро, малого и среднего бизнеса, ориентированных на внедрение концепций безопасности пищевой продукции; освоение основных требований стандартов; получения необходимых знаний и понимания принципов HACCP для работы со стандартами серии ISO 22000, навыков формирования документации НАССР.

Посттренинговая поддержка участников в процессе разработки документации НАССР.

Важно: Участие в тренингах бесплатное. Транспортные расходы и проживание для иногородних участников не возмещаются.

Срок регистрации – до 7 октября 2019 года.

Ознакомится с датами и местом проведения тренингов, а также зарегистрироваться онлайн можно по ссылке http://bit.ly/2osxwoE

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