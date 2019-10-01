130 км за 68 дней: Как выглядит трасса «Запорожье – Мариуполь» после ремонта (Фото)

Сегодня, 1 октября, руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал, как выглядит после ремонта трасса «Запорожье – Мариуполь». Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Трасса Запорожье – Мариуполь. 130 км за 68 дней. Еще две недели на окончание разметки, знаки и прочие нюансы», – прокомментировал он.

Фото: Facebook / Юрий Голик

Напомним, вчера, 30 сентября, на трассе «Запорожье – Мариуполь» были закончены работы по укладке асфальта.

Ранее Голик для наглядности опубликовал фото того, какой трасса была до июля этого года (ее не отремонтированные участки) и какая она сейчас.

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