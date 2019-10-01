Порок сердца не должен стать приговором для ребенка: Как лечат в Украине (Видео)

Сердечно-сосудистые заболевания в 80% случаев можно предотвратить, если изменить образ жизни. А если порок врожденный, то крайне важно избавиться от него вовремя. В Украине ежегодно рождаются с пороком сердца 5 тысяч детей. Сегодня, как обычно, в операционных кипит работа.

Хирурги ежедневно борются за жизнь пациентов. «Статистика ужасная по Украине. 67% в структуре смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания», – сказал генеральный директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров.

Чтобы сердце билось дольше, взрослым советуют правильно питаться, меньше нервничать, высыпаться и полностью отказаться от вредных привычек. «Вот в этих самых операционных ежегодно в Институте сердца делается 6 тысяч операций. Из них около 700 детских. Вот у нас сейчас лежит пятеро новорожденных, это все дети прооперированы буквально в первые месяцы жизни. Благодаря тому, что это вовремя сделано и спасена их жизнь», – рассказал Тодуров.

Разновидности заболевания более сотни, и болезнь может долго оставаться незамеченной. У шестилетней Марины так и произошло. «Мы проходили комиссию на медосмотр в садик и тогда нас отправила кардиолог на УЗИ. Сказала, что там есть шумы какие-то», – сказала мать девочки Анастасия Биндасова.

Если операцию не сделать вовремя, состояние здоровья непременно будет ухудшаться. «С возрастом появляются нарушения ритма сердца и легочная гипертензия. Это очень сильно влияет на качество жизни», – объяснила врач-кардиолог отделения врожденных пороков сердца Оксана Адаменко.

Но, по словам врача, шанс вернуть здоровое сердце этому ребенку есть, причем безболезненно и навсегда. При помощи системы окклюдер можно закрыть этот дефект, не ухудшая состояния ребенка.

Марина провела в операционной около получаса. А уже через несколько дней ее выписали из больницы. «Ребенок отлично перенес операцию. Она чувствует себя хорошо», – отметила врач-кардиолог.

После операции у Марины было важное обследование. «Больше порока сердца у вашего ребенка нет», – сказала врач.

Услышать эти слова для родителей – заветная мечта.

Окклюдер для девочки закупил Фонд Рината Ахметова, к которому ее родители обратились за помощью. «Фонд Рината Ахметова помогает детям с диагнозом "порок сердца" с 2013 года. Позже это направление было выделено в отдельный проект "Здоровое сердце". На сегодня было проведено уже 107 таких операций», – сообщила руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!