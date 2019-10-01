На неподконтрольной Луганщине начали перепись населения, – Клименко

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области сегодня, 1 октября, начали перепись населения, которая продлится две недели. Об этом на свой странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

«Сегодня на неподконтрольной территории начата перепись населения, которая продлится две недели. Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной "Л-ДНР" территории», – написал Клименко.

По его словам, некоторые вопросы анкеты указывают на то, что «администрации» собирают данные о родственных связях местных жителей.

«Насколько благонадежна или не благонадежна семья, насколько она состоятельная в понимании "Л-ДНР", может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения», – отметил Клименко.

Он добавил, что в случае, если переписчики узнают, что чьи-то родственники служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ), правоохранительных или государственных органах, то к ним могут применить соответствующие санкции.

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 октября, в «ЛНР» и «ДНР» началась перепись населения, процесс продлится до 14 октября.

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