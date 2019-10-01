Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия, – Bloomberg

Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия, – Bloomberg

01.10.19 23:58rbc.uaНовости

Фото из открытых источников

Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщили сразу три источника агентства Bloomberg, пишет «РБК.Украина».

Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной конгрессом ранее.

Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия может последовать позднее.

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