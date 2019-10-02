Не верьте никому: Почему гривна растет и когда ждать падения

Некоторые экономические эксперты и даже астрологи пророчили с сентября начало падения гривны. Определяли это рядом факторов:

началом мирового финансового кризиса, который однозначно заденет и Украину;

парламентскими выборами в стране, которая только пережила президентские;

традиционной «летней» закупкой энергоресурсов;

сокращением сотрудничества с МВФ;

и др.

В итоге, на лето курс прогнозировали на уровне 28-29 грн за доллар, а к концу года – до 31-32 грн. Поэтому с весны украинцы, у кого была возможность, скупали доллары, в надежде на ближайший «кэш».

Однако гривна с начала года демонстрирует стабильную уверенность. В сентябре нацвалюта тоже не упала, а наоборот – значительно укрепила свои позиции.

Средний курс гривны за 1 USD в банках Украины

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Правда, в первый день октября гривна чуть ослабла: средний курс продажи 30 сентября был 24,05 грн / долл., а 1 октября – 24,30 грн / долл. Но все же общие тенденции укрепления курса нацвалюты – налицо. Почему это происходит и чего ждать дальше, «Донецким новостям» рассказали финансовые и экономические эксперты. Причем, некоторые из них настаивают – девальвации гривны вряд ли избежать, но есть и оптимисты.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований, доктор экономически наук:

– В настоящее время курс гривны поддерживается на высоком уровне в результате притока иностранного капитала, привлеченного высокой доходностью отечественных финансовых активов (облигаций внутреннего государственного займа – ОВГЗ, номинированных в гривне). Этот ресурс исчерпаем, т.к. правительство имеет определенный лимит заимствования на год. Поэтому можно предположить, что в последние месяцы года этот фактор сойдет на «нет».

Вместе с тем, на близкосрочном горизонте – вероятное снятие моратория на продажу сельхозземель и «большая» приватизация. Вероятно, что эти активы тоже будут интересны и поспособствуют притоку в страну валюты. Однако до задействования этого фактора вероятно возникновение паузы, тогда в последние месяцы года снова возникнет девальвационный тренд.

Отрицательное сальдо внешней торговли будет этому способствовать, не запустятся еще и иностранные инвестиции. К тому же, не исключен вариант, когда для более «комфортной» покупки желаемых активов определенные силы могут целенаправленно «завалить» гривну в удобный для них момент.

Резюме: укрепление гривны не имеет устойчивой основы и сменится девальвационным трендом в ближайшей перспективе. Однако момент этой смены, как глубина девальвации вряд ли могут быть спрогнозированы, т.к. зависят от долговой активности отечественного правительства и конъюнктуры мировых финансовых рынков.

Игорь Гарбарук, международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины»:

– В ситуации снижения ставок по займам со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) востребованность украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), как ценных бумаг с гарантией со стороны государства (в том, что они принесут их покупателям фиксированный доход в четко определенные сроки) – будет только возрастать.

Обеспечивая доходность по ОВГЗ на уровне 16% мы на сегодняшний день получили ситуацию притока в страну огромного количества спекулятивной валюты.

Соответственно, портфель гривневых ОВГЗ в руках неризедентов увеличился в 15,4 раза и достиг показателя в 97,8 млрд грн.

Продажа ОВГЗ будет продолжаться и далее. Все это делается для того, чтобы покрыть существующий на сегодня дефицит бюджета. Соответственно деньги, которые привлекает Минфин, идут не на какое-либо экономическое развитие или финансирование глобальных инфраструктурных проектов, а на их проедание.

При этом, проценты за пользование этими деньгами оплачиваются за счет того самого бюджета, в котором образовалась бюджетная дыра.

Но, как только мировая конъюнктура изменится – спекулятивный капитал, который сегодня зашел в Украину, так же быстро его и покинет.

Ключевые изменения и рост курса валют по отношению к гривне ожидается в конце октября и начале ноября.

Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего:

– Сейчас укрепление гривны, скорее, искусственное – в связи с притоком, прежде всего, спекулятивного капитала. Это сопровождается увеличением торгового дефицита. Также, вероятно, уменьшился отток прибыли из Украины. Это связано как с положительными ожиданиям, так и вероятным запуском рынка земли. Соответственно, тут началось накопление капитала под запуск рынка земли.

В ближайшей перспективе я пока не вижу причин изменения ситуации. Даже отбытие Миссии МВФ без нового соглашения никак не повлияло на ситуацию.

В то же время, Украина начинает накапливать риски. Если удастся реализовать приток денег в развитие экономики и реальный сектор, то Украина пойдет вверх в своем развитии. Если нет – при смене ожиданий с позитивных на негативные нас ждет скачкообразная девальвация. С оттоком спекулятивного капитала. Но пока ожидания – умеренно положительные.

Виталий Шапран, главный эксперт Советы НБУ в Национальном банке Украины:

– Позитивная сторона: укрепление нацвалюты приводит к снижению стоимости обслуживания госдолга, часть которого номинирована в доларах США и евро.

По моему мнению, ревальвация (укрепление гривны, – ред.) позитивно влияет и на инфляционные ожидания населения и бизнеса, они становятся более скромными. Население чувствует себя более конфортно при ревальвационном тренде, поскольку доходы большинства привязаны к гривне, и ревальвация для многих – это расширение возможностей по покупке импорта (а это 90-95% автомобилей, бытовой техники, оргтехники и т.д.).

Основной фундаментальный негатив от ревальвации – стимулирование потребления импорта, рост отрицательного сальдо торгового баланса по итогам 2019 года выше запланированного объема – до 13-14 млрд долл., при этом поведение иностранных инвесторов в ОВГЗ в 2020 году может быть непрогнозируемым. Т.е. нет гарантий, что мы не доживем до ситуации, когда приток капитала прекратиться и смениться оттоком, а мы останемся один на один с изрядно возросшим дефицитом торгового баланса.

Конечно, НБУ наращивает золотовалютные резервы (ЗВР) за счет притока капитала. Но эта подушка безопасности, по моему мнению, не предназначена для смены трендов на валютном рынке, а только для устранения резких колебаний.

Курс и дальше может зависеть от интенсивности предложения заимствований нерезидентам, а в более долгосрочной перспективе – от того, что будут делать Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Если они начнут повышать ставки, укрепление гривны смениться ослаблением.

Владимир Коваль, аналитик, кандидат экономических наук:

– К любым призывам покупать или продавать валюту надо относиться очень осторожно. И, главное – включать мозги.

Есть один долгосрочный тренд – гривна будет ослабевать к доллару. Но будут и курсовые «качели». Главное – расставить собственные приоритеты. Если вы, допустим, хотите скопить на новогоднюю поездку в Египет – то вообще не заморачивайтесь курсом. Это краткосрочная перспектива. Верхний предел курса, с самой высокой вероятностью, какая только возможна, указан в проекте бюджета-2020, это – 28,2 грн за доллар.

Но и в Минфине ошибаются: например, бюджет этого года рассчитан из курса 29,4 грн за доллар. Загляните в обменники. Ну, и как вам картина?

Другой вариант, если вы решили накопить на что-то более значимое, чем отдых. Например, на авто. Это перспектива – среднесрочная, от 3 до 5 лет. Учитывая, что цены на авто, в том числе и б/у у нас в долларах, то, может, и имеет смысл делать сбережения в валюте. Тут выбор надо делать самостоятельно, исходя исключительно из своего ежемесячного дохода.

Ну, и наконец, если вы решили замахнуться на что-то серьезное (допустим, накопить на дачу) – это долгосрочная перспектива, более 5 лет. Вот тут действительно имеет смысл накапливать в валюте.

Самое главное – не верьте никому. Живите своим «финансовым чутьем». А возможность зарабатывать на курсе оставьте для специально обученных людей.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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