Морские пехотинцы заняли первое место в стрельбе из крупнокалиберного пулемета (Фото, Видео)

В конце сентября на одном из военных полигонов Объединенных сил состоялось соревнование расчетов расчетов ДШП (Дегтерева-Шпагина пулемет). Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Чтобы определить лучших, военнослужащие демонстрировали профессиональные навыки в нескольких номинациях: оказание первой домедицинской помощи, подготовка и правила стрельбы из стрелкового оружия и т. п.

Основной этап предусматривал занятия на скорость огневой позиции и приготовления к стрельбе и, собственно, стрельбу из ДШП по целям, которые располагались на разных расстояниях.

Награды: дипломы, денежные сертификаты и кубок обладателям первого места – лучшим пулеметчикам вручил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак.

По итогам соревнований победу праздновали морские пехотинцы.

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