В «ЛНР» в школе распылили перцовый баллончик, четверо детей госпитализированы

В одной из школ неподконтрольного украинским властям Свердловска (после переименования – Должанск, Луганская обл.) из-за газового баллончика пострадали 4 ученика. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«27 сентября в 13:15 в службу 101 Свердловского района поступило сообщение от сотрудника "скорой помощи" о том, что поступил вызов из школы №3. Там распылили перцовый баллончик, есть пострадавшие», – уверяют в «ЛНР».

Прибывшие на место сотрудники «МЧС» выяснили, что приблизительно в 12:40 в одном из кабинетов учащиеся 7-го класса стали жаловаться на специфический запах, резь в глазах, кашель, першение в горле, головную боль. Четверо детей 12-13 лет были госпитализированы с диагнозом «легкая степень вдыхания паров перцового аэрозоля».

«Баллончик в класс принесла ученица (одна из пострадавших), но кто его распылил, дети не признаются», – уверяют в «МЧС».

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