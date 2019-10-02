О пленном журналисте Асееве до сих пор ничего неизвестно, – правозащитница

О месте и условиях, в которых в «ДНР» удерживают журналиста Станислава Асеева, который более двух лет находится в плену, достоверно ничего неизвестно. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказала представительница Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
«О Станиславе Асееве, к сожалению, точной информации нет вообще, и давно не было никаких новостей. Мы сейчас даже не имеем возможности сказать – действительно ли он до сих пор удерживается на территории бывшего арт-завода "Изоляция" [в Донецке], где по нашей информации он был, или уже нет», – отметила она.
«Мы очень надеемся, что поскольку его имя включено в списки обмена, и публичность, которая не открывает тюрьмы и не ломает решетки, но она создает вакуум безопасности над человеком, хоть какой-то в ситуации, когда нет никаких гарантий», – прокомментировала правозащитница.
По словам бывшего узника «ДНР», ученого-религиоведа и преподавателя журналиста Станислава Асеева Игоря Козловского, информация о пленном правозащитникам известна только в общих чертах, а о состоянии его здоровья и обострении заболеваний можно только строить предположения.
«Если мы говорим обостряется болезнь, нужен же диагноз, а диагноз никто не может поставить, и там никто в этом не заинтересован, чтобы ставить диагноз, потому что если это будет записано, например, в лист тех, кто находится в плену, в своеобразную "медицинскую карту", но они в нее все не пишут, если человек даже жаловался, потому что эта "карта" потом будет передаваться во время обмена, освобождения человека. Тогда будут вопросы к тем, кто удерживал», – рассказал Козловский.
«Но мы знаем точно, что со здоровьем [Станислава Асеева] очень плохо», – добавил он.
Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.
Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.
Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.
Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.
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