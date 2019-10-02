Шпионила для «ДНР»: СБУ разоблачила женщину-информатора

На Донетчине разоблачили женщину-информатора, которая передавала разведывательные данные об украинских военных участнику незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов. По заданию куратора с августа 2017 года она собирала для боевиков информацию разведывательного характера», – говорится в сообщении.
«Женщина по телефону сообщала боевику сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещении военной техники. Куратор передавал полученную информацию в "МГБ ДНР"», – сообщили в СБУ.
Отмечается, что задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
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