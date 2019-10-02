«Аталанта» – «Шахтер»: Обзор матча

Во 2-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» в Милане встречался с «Аталантой». Обеим командам крайне важно было набрать первые очки в группе. «Горняки» отправились в Италию без травмированного Хочолавы, а Луиш Каштру сделал всего одно изменение в стартовом составе, выпустив Виктора Коваленко.

С дебютных минут соперники задали высокий темп и принялись искать счастья у чужих ворот. И уже на 15-й минуте падение Иличича в штрафной гостей арбитр расценил как пенальти, однако Пятов блестяще потянул удар самого же словенца. «Горняки» постепенно наладили контроль мяча, немного успокоили игру, однако в этот же момент пропустили: сначала Пашалич пробил в штангу, а затем Сапата головой замкнул подачу с фланга. «Оранжево-черные» тут же перехватили инициативу и принялись раз за разом обострять ситуацию у штрафной «Аталанты»: удар Марлоса перевели на угловой, попытку Тайсона заблокировали, а Алан Патрик послал мяч в руки вратарю. И все же на 41-й минуте футболисты «Шахтера» нашли свой шанс: Патрик отличной передачей вывел один на один Жуниора Мораеса, который обвел голкипера и катнул мяч в пустые ворота – 1:1. А на последних секундах тайма Марлос едва не позволил дончанам выйти вперед, однако его мощный удар со штрафного пришелся в перекладину.

Вторую половину матча команда Луиша Каштру начала активнее, и вот уже очередной удар Тайсона принял на себя защитник, а острый прострел Исмаили завершился угловым. Понемногу «Аталанте» удалось отодвинуть игру от своих ворот и огрызнуться парой опаснейших атак. Сапата замыкал прострел Гомеса, но мяч прошел мимо цели, а затем тот же Дуван с близкого расстояния попал в Пятова. Следом Кривцов отвел угрозу после замыкания Муриэля, а «горняки» ответили дальним выстрелом Степаненко (Голлини перевел на корнер) и Коваленко (чуть неточно). В концовке могли отличиться и хозяева: сложный удар Малиновского просвистел рядом со штангой, а затем Пятов снова выручил после плотного удара Гомеса. И уже на последней компенсированной минуте «оранжево-черным» удалась образцовая контратака, принесшая результат: Додо убежал по правому флангу и вывел на ворота Манора Соломона, а израильтянин четко разобрался с защитником и кипером и поразил цель. 2:1 – «Шахтер» совершает камбэк и побеждает «Аталанту»!

6 октября в 14:00 «горняки» сыграют в чемпионате Украины с «Днепром-1», а следующий матч Лиги чемпионов проведут 22 октября в 19:55 с загребским «Динамо» на ОСК «Металлист» в Харькове.

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»

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