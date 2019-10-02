В «ДНР»: Мужчина из-за ревности зарезал молодую женщину

В неподконтрольном украинским властям Чистяково (до переименования – Торез, Донецкая обл.) ранее неоднократно судимый местный житель из-за ревности убил молодую женщину. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в «полицию» обратилась женщина, которая сообщила о том, что в квартире ее приятеля находится труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают 32-летнего сожителя погибшей.

«В ходе совместного употребления спиртных напитков злоумышленник приревновал возлюбленную к одному из гостей. Выбрав удобный момент, фигурант решил "наказать" женщину. Когда все уснули, он взял на кухне нож, подошел к супруге, которая смотрела телевизор, и вонзил его ей в ногу, причинив колото-резаное ранение левого бедра с повреждением бедренной артерии и вены. От полученной травмы и кровопотери потерпевшая скончалась», – говорится в сообщении.

«Нож со следами крови фигурант выбросил в окно, когда понял, что сожительница не подает признаков жизни», – заявили в «полиции».

В «МВД ДНР» утверждают, что рецидивист арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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