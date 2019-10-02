В ОБСЕ рассказали о ранениях троих сотрудников «МЧС ДНР», тушивших пожар в Донецке

Трое сотрудников «МЧС ДНР» в неподконтрольном украинским властям Донецке получили осколочные ранения в Петровском районе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 1 октября.

«СММ уточняла сообщения о том, что 11 сентября трое пожарных (мужчины 34, 32 и 36 лет) получили ранения в результате обстрела в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка», – говорится в отчете.

Как рассказали в ОБСЕ, 29 сентября в больнице в Донецке наблюдатели видели 34-летнего мужчину с ампутированной ниже локтя левой рукой и бинтовой повязкой. По его словам, во второй половине дня 11 сентября во время тушения пожара граната калибром 30 мм попала в пожарный рукав, который он держал, и взорвалась, раздробив его левое предплечье. Также мужчина сообщил, что во время этого взрыва были ранены еще двое сотрудников «МЧС», которые стояли за ним.

30 сентября 32-летний сотрудник «МЧС» по телефону рассказал наблюдателям о том, что вместе с другими двумя сотрудниками «МЧС» тушил пожар на ул. Мамина-Сибиряка, 67, в микрорайоне Трудовские. По его словам, все трое примерно на 5 минут укрылись за стеной дома после того, как услышали огонь из стрелкового оружия. Он добавил, что, стоя напротив охваченного пламенем дома, он услышал взрыв и почувствовал острую боль в двух местах на спине.

В тот же день Миссия получила такую же информацию от третьего сотрудника «МЧС» (36 лет), который также пострадал в результате инцидента.

Медработники больницы рассказали, что 11 сентября к ним доставили 3 мужчин с осколочными ранениями, при этом добавив, что одному из них провели операцию по ампутации левой руки ниже локтя.

«В пожарной части в Петровском районе 20-летний мужчина сообщил о том, что он видел, как трое пожарных пострадали 11 сентября, когда тушили пожар, возникший в результате срабатывания зажигательного устройства. Наблюдателям не удалось посетить указанный выше адрес из соображений безопасности», – отметили в ОБСЕ.

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