В РФ позитивно оценили согласование «формулы Штайнмайера»

В МИД РФ положительно оценили согласование «формулы Штайнмайера» на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Позитивно оцениваем согласование Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом», – написала Захарова.

«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», – добавила она.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера».

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