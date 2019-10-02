В СЦКК показали обходной мост вблизи Станицы Луганской: Работы подходят к завершению (Фото)

С украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 вблизи контрольного въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Как сообщили в СЦКК, у обходного моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настилу из досок и т.п.
Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.
Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
Ранее сообщалось, что 1 октября вблизи контрольного въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжились работы по обустройству перил на пешеходной части временного моста.
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