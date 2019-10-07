В «ДНР» показали 20-метровый водопад в Горловке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) есть 20-метровый водопад. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

В «ДНР» уверяют, что планируют создать экологические тропы к Зуевским скалам, у Азовского моря и других местах, которых более 20-ти.

Одно из таких мест расположено в районе Пятовского ставка в Горловке, куда можно добраться трамваем №1. Здесь обещают через год создать уникальную экологическую тропу к водопаду, поставить по маршруту длиной 2 км агитационные щиты с информацией о растениях и животных.

В сюжете назвали водопад «кусочком собственной Абхазии».

Дорога к водопаду – живописная: от трамвайной остановки нужно пройти березовую рощу, хвойные насаждения в небольшом сосновом лесочке, заросли шиповника, а еще тут растут деревья под названием лох серебристый, ягоды которых вкусны и полезны.

Самая красивая часть водопада – верхняя. Ее, как уверяют в «ДНР», намерены облагородить. Вода, которая падает вниз – чистая. И зимой, и летом она одной температуры.

Высота водопада – больше 20-ти метров, это примерно высота 7-этажного дома. Бьющая о камни вода сильно шумит.

«Так исторически сложилось, что все ехали отдыхать в Крым, Одессу, если брать Донецкую область, то это Святогорск, Красный Лиман (после переименования – Лиман, – ред.), Славянск. У нас нет таких территорий, но у нас есть уникальные места. Просто многие о них не знают, а может быть, они труднодоступны», – утверждает «начальник управления лесхоза ДНР» Алексей Шибалков.

Между тем, местные жители опасаются, что создание экологической тропы приведет к загрязнению: туристы будут оставлять мусор, битые стекла и т.д.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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