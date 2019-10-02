У пленного журналиста Асеева могут обостриться хронические болезни, – Козловский

У журналиста Станислава Асеева, который более двух лет находится в плену «ДНР», могут обостриться хронические заболевания. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал бывший узник «ДНР», ученый-религиовед и преподаватель журналиста Игорь Козловский.

«Ему сложно, потому что обостряются его болезни. Обостряются, потому что в тех условиях, в которых находится человек – это и подвальные помещения, это и камеры – я знаю, что постепенно теряется зрение», – отметил он.

По его словам, для такого творческого человека как Асеев потеря зрения может стать проблемой на всю жизнь. «Теряется его здоровье, потому что обостряются те болезни, которые были у него еще с детства. Обостряются, потому что еще и нет медицинской помощи соответствующей. Лекарств, в которых нуждается человек в таких условиях, там не достать. А главное – теряется внутренняя связь с миром, потому что нет информации», – продолжил Козловский.

«Чем отличаются пленные, которые находятся в "Л-ДНР", – до них практически не доходит информация. Если вы можете написать тем, кто находится в России, они могут вам позвонить, они могут заниматься творчеством – такого там нет. "В Л-ДНР" человек не получает писем, даже если это будет небольшой лист бумаги. Мне пытались писать на блинах или на шкурках бананов, человека, который пытался мне это передать, практически арестовали за это», – рассказал ученый.

Он также поздравил пленного журналиста Стаса Асеева с Днем рождения, который у него был 30 сентября.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

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