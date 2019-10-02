Укрепление гривны не имеет устойчивой основы, – доктор экономических наук

Укрепление гривны не имеет устойчивой основы и сменится девальвационным трендом в ближайшей перспективе. Об этом «Донецким новостям» рассказал президент Центра антикризисных исследований, доктор экономических наук Ярослав Жалило.

По его словам, в настоящее время курс гривны поддерживается на высоком уровне в результате притока иностранного капитала, привлеченного высокой доходностью отечественных финансовых активов (облигаций внутреннего государственного займа – ОВГЗ, номинированных в гривне). «Этот ресурс исчерпаем, т.к. правительство имеет определенный лимит заимствования на год. Поэтому можно предположить, что в последние месяцы года этот фактор сойдет на «нет», – отметил доктор экономических наук.

Вместе с тем, по словам Жалило, на близкосрочном горизонте – вероятное снятие моратория на продажу сельхозземель и «большая» приватизация. «Вероятно, что эти активы тоже будут интересны и поспособствуют притоку в страну валюты. Однако до задействования этого фактора вероятно возникновение паузы, тогда в последние месяцы года снова возникнет девальвационный тренд», – считает эксперт.

«Отрицательное сальдо внешней торговли будет этому способствовать, не запустятся еще и иностранные инвестиции. К тому же, не исключен вариант, когда для более «комфортной» покупки желаемых активов определенные силы могут целенаправленно «завалить» гривну в удобный для них момент», – добавляет он.

Ярослав Жалило резюмирует: укрепление гривны не имеет устойчивой основы и сменится девальвационным трендом в ближайшей перспективе. «Однако момент этой смены, как и глубина девальвации, вряд ли могут быть спрогнозированы, т.к. зависят от долговой активности отечественного правительства и конъюнктуры мировых финансовых рынков», – сообщает он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Не верьте никому: Почему гривна растет и когда ждать падения».

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